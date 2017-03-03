В Англии решили тестировать видеоповторы в Суперкубке и Кубке страны

В следующем сезоне в матчах Суперкубка и Кубка Англии могут появиться видеоассистенты главного арбитра, сообщает The Telegraph.

Таким образом, в Англии решили начать тестирование видеоповторов. Такая тема была поднята во время заседания Международного совета футбольных ассоциаций, организации, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол.

Поводом для этого стал финал Кубка лиги, в котором судьи отменили гол форварда «Саутгемптона» Маноло Габбьядини, ошибочно зафиксировав офсайд.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что видеопросмотры тестируются в нынешнем сезоне премьер-лиге в секретном формате.

При этом чтобы эксперимент распространился в следующем сезоне на матчи чемпионата и Кубка лиги, необходимо одобрение премьер-лиги.