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В Англии решили тестировать видеоповторы в Суперкубке и Кубке страны

Источник:  The TelegraphКомментарии

В следующем сезоне в матчах Суперкубка и Кубка Англии могут появиться видеоассистенты главного арбитра, сообщает The Telegraph.

Таким образом, в Англии решили начать тестирование видеоповторов. Такая тема была поднята во время заседания Международного совета футбольных ассоциаций, организации, которая занимается  ведением и регулированием правил игры в футбол.

Поводом для этого стал финал Кубка лиги, в котором судьи отменили гол форварда «Саутгемптона» Маноло Габбьядини, ошибочно зафиксировав офсайд.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что видеопросмотры тестируются в нынешнем сезоне премьер-лиге в секретном формате.

При этом чтобы эксперимент распространился в следующем сезоне на матчи чемпионата и Кубка лиги, необходимо одобрение премьер-лиги.

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