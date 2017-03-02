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В Сочи пройдет II Форум Sport Connect

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

23-24 марта в кампусе РМОУ состоится II Форум Sport Connect, организованный Группой Интеррос и Российским Международным Олимпийским Университетом.

Тема нового Форума: «Управление кризисами и драйверы роста в спортивной индустрии». На берегу Черного моря соберутся известные спортсмены, менеджеры спортивных клубов, лиг и федераций, представители бизнес-сообщества, а также руководители крупнейших рекламных агентств и СМИ.

За прошедший год спортивная повестка очень изменилась. Допинговые и другие скандалы спровоцировали целый ряд кризисов, серьёзно подорвали доверие к мировому и российскому спорту, снизили интерес болельщиков. В этом контексте спортивным менеджерам приходится жить и работать в 2017 году.

II Форум Sport Connect объединит ведущих практиков индустрии, которые обсудят наиболее острые проблемы отрасли и их возможные решения. Как адаптироваться под новую реальность профессиональным спортсменам и менеджерам? Каким образом превратить новые спортивные объекты из тяжелого груза для бюджета в места силы и притяжения для горожан? Что ждет спортивные медиа? Sport Connect 2017 поднимет самые актуальные вопросы индустрии и заглянет в ее будущее: отдельная сессия будет посвящена новым точкам роста и самым перспективным сегментам рынка.

Актуальную программу можно посмотреть на сайте www.sport-connect.ru

Форум Sport Connect 2016 и встречи Клуба показали, насколько востребовано профессиональное общение в области управления спортом. Чтобы паузы между встречами не затягивались, Sport Connect запускается еще и в онлайн-формате. Интервью с лидерами отрасли, разбор актуальных тенденций, репортажи о самых резонансных явлениях и авторские колонки экспертов – теперь Sport Connect доступен для всех участников индустрии в ежедневном режиме!

Организаторы Sport Connect:

Группа Интеррос – крупнейший российский инвестор, создатель горного курорта «Роза Хутор» и соучредитель Российского Международного Олимпийского Университета.

Российский Международный Олимпийский Университет – ведущее учебное заведение по подготовке спортивных менеджеров, хранитель наследия Зимних игр в Сочи 2014. 

Партнер: Агентство спортивного PR и маркетинга «Рейкьявик».

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