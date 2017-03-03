Мэр: Перед «Сочи» стоит задача выйти в премьер-лигу после ЧМ-2018

Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал о перспективах футбольного клуба, который носит название города.

«У стадиона «Фишт» должен быть хозяин – футбольный клуб «Сочи». Эту задачу мы стараемся выполнить. Для этого клуб должен выступать в РФПЛ. Сейчас ФК «Сочи» играет во втором дивизионе – третьем по значимости турнире в чемпионате России, но перед командой стоит задача выйти в премьер-лигу после чемпионата мира 2018 года.

«Сочи» должен развиваться поступательно. Мы стараемся работать на перспективу, много вкладываем в детско-юношеские школы. Отчасти даже пытаемся идти по пути «Краснодара», – приводят «Известия» слова Пахомова.

Напомним, олимпийский стадион «Фишт» примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира. В пятницу стало известно, что 2 мая на нем пройдет финал Кубка России.

Добавим, что «Сочи» занимает седьмое место в зоне «Юг» ПФЛ.