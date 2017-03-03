Эберхард победил в спринте на Кубке мира в Пхенчхане, Гараничев – девятый
Австриец Джулиан Эберхард одержал победу в спринтерской гонке в рамках седьмого этапа Кубка мира в Пхенчхане.
Биатлонист преодолел дистанцию за 23 минуты 11,1 секунды, чисто отработав на огневых рубежах.
Чемпион мира в индивидуальной гонке американец Лауэлл Бэйли завоевал серебро. Лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад с двумя промахами замкнул тройку.
Лучший результат из россиян показал Евгений Гараничев. Биатлонист финишировал девятым, допустив два промаха на «стойке».
Лидер российской сборной Антон Шипулин не справился со стрельбой и финишировал только 23-м.
«Советский спорт» провел текстовую трансляцию спринта.
Кубок мира
Седьмой этап
Пхенхчан (Южная Корея)
Мужчины
Спринт, 10 км
1. Джулиан Эберхард (Австрия) – 23.11.1 (0 промахов)
2. Лоуэлл Бэйли (США) – отставание 40,7 (0)
3. Мартен Фуркад (Франция) – +45,4 (2)
...9. Евгений Гараничев (Россия) – +1.06,3 (2)
...14. Максим Цветков (Россия) – +1.17,2 (0)
...23. Антон Шипулин (Россия) – +1.30, 3 (3)
...41. Антон Бабиков (Россия) – +2.06,0 (1)
...52. Юрий Шопин (Россия) – +2.16,0 (2)
...99. Тимур Махамбетов (Россия) – +4.28,4 (5)