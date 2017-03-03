Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эберхард победил в спринте на Кубке мира в Пхенчхане, Гараничев – девятый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Австриец Джулиан Эберхард одержал победу в спринтерской гонке в рамках седьмого этапа Кубка мира в Пхенчхане. 

Биатлонист преодолел дистанцию за 23 минуты 11,1 секунды, чисто отработав на огневых рубежах.   

Чемпион мира в индивидуальной гонке американец Лауэлл Бэйли завоевал серебро. Лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад с двумя промахами замкнул тройку.

Лучший результат из россиян показал Евгений Гараничев. Биатлонист финишировал девятым, допустив два промаха на «стойке». 

Лидер российской сборной Антон Шипулин не справился со стрельбой и финишировал только 23-м. 

«Советский спорт» провел текстовую трансляцию спринта.  

Кубок мира
Седьмой этап
Пхенхчан (Южная Корея)
Мужчины
Спринт, 10 км

1. Джулиан Эберхард (Австрия) – 23.11.1 (0 промахов)
2. Лоуэлл Бэйли (США) – отставание 40,7 (0)
3. Мартен Фуркад (Франция) – +45,4 (2)
...9. Евгений Гараничев (Россия) – +1.06,3 (2)
...14. Максим Цветков (Россия) – +1.17,2 (0)
...23. Антон Шипулин (Россия) – +1.30, 3 (3)
...41. Антон Бабиков (Россия) – +2.06,0 (1)
...52. Юрий Шопин (Россия) – +2.16,0 (2)
...99. Тимур Махамбетов (Россия) – +4.28,4 (5)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок мира. Спринт. Мужчины. Как это былоГонка на олимпийской трассе в Пхенчхане в рамках этапа Кубка мира на сайте «Советского спорта».Шипулин стартует 39-м в спринте на КМ в Пхенчхане, Фуркад – 76-м, Гараничев – 89-мСегодня в рамках седьмого этапа Кубка мира в Пхенчхане состоится мужская спринтерская гонка.Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утраФернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.Александр Тихонов: В последние два года разница между Шипулиным и Фуркадом только увеличиласьЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике работу Антона Шипулина с его личным тренером Андреем Крючковым.Дарья Домрачева: Этап в Пхенчхане - важнейшая часть подготовки к следующему сезонуБелорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о состоянии трассы на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). В сегодняшней спринтерской гонке Дарья заняла 20-е место.Светлана Миронова: 64-е место? Выше головы не прыгнешьРоссийская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла 64-е место.Анаис Шевалье: В Пхенчхане не такое напряжение, как на ЧМ, поэтому мне было легчеФранцузская биатлонистка Анаис Шевалье поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла третье место.Тириль Экхофф: Это была отличная гонкаНорвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла второе место.Виталий Норицын: Российские биатлонистки явно не успели адаптироваться в ПхенчханеСтарший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление команды в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея).Слухи о смерти российского биатлона преувеличены! Надеемся на завтрашний деньСлухи о смерти российского биатлона преувеличены! Надеемся на завтрашний деньСегодня в Пхенчхане стартовал седьмой этап Кубка мира. Женский спринт наши девушки провалили. Изменится ли ситуация в обозримом будущем?Лаура Дальмайер: 21-е место Коукаловой? Трудно всегда быть лучшейНемецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она выиграла гонку.Анна Фролина о Лапшине: Приятно, что наши ряды русских корейцев пополняютсяБиатлонистка Анна Фролина, выступающая за сборную Южной Кореи, поздравила с получением гражданства этой страны Тимофея Лапшина.Ирина Услугина: На лежке сказался переменный ветерБиатлонистка сборной России Ирина Услугина прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Напомним, что россиянка заняла итоговое 37-е место.Татьяна Акимова: Сегодня трасса была довольно тяжелаяРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после этапа Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла 34-е место.Светлана Слепцова: Ноги сильно забились уже на первом подъемеБиатлонистка сборной России Светлана Слепцова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Напомним, что россиянка заняла итоговое 66-е место.Дальмайер выиграла спринт в Пхенчхане, россиянки не попали в топ-30Семикратная чемпионка мира немка Лаура Дальмайер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Пхенчхане.IBU сообщил о лишении Тюмени чемпионата мира в 2021 годуРешение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года вступило в силу, сообщили ТАССв пресс-службе IBU.Кубок мира. Женский спринт. Как это былоСегодня состоится женская спринтерская гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира в Пхенчхане.Рикко Гросс: Трасса в Пхенчхане за 10 лет почти не измениласьГлавный тренер мужской сборной России Рикко Гросс поделился впечатлениями от трассы в Пхенчхане.Тимофей Лапшин: Решение выступать за Корею далось непростоБиатлонист Тимофей Лапшин признался, что решение о выступлении за сборную Южной Кореи далось ему очень нелегко.
Главные новости
Биатлон
Эберхард победил в спринте на Кубке мира в Пхенчхане, Гараничев – девятый
Футбол
Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм»
MMA
Нурмагомедов стал обладателем премии, как лучший международный боец года
Футбол
В Англии решили тестировать видеоповторы в Суперкубке и Кубке страны
Футбол
Сборная России проведет два товарищеских матча в июне
Футбол
Рональд Куман: Руни может сделать «Эвертон» сильнее
Футбол
Агенты Феллайни предлагали игрока в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Футбол
Финал Кубка России пройдет в Сочи
Футбол
На 86-м году жизни скончался обладатель «Золотого мяча» Раймон Копа
Футбол
Конте был признан лучшим тренером Лондона, Канте – лучшим игроком
все новости
Максим Цветков
Максим Цветковвсе новости
Антон Бабиков
Антон Бабиковвсе новости
Юрий Шопин
Юрий Шопинвсе новости
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости
Евгений Гараничев
Евгений Гараничеввсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости