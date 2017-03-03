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Нурмагомедов стал обладателем премии, как лучший международный боец года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов стал обладателем премии World MMA Awards в номинации лучший международный боец года.

Отметим, что в споре за эту награду спортсмен из РФ обошел Конора Макгрегора, Майкла Биспинга, Йоанну Енджейчик, и Гегарда Мусаси. Церемония вручения состоялась в Лас-Вегасе.

5 марта 2017 Нурмагомедов проведет бой за титул временного чемпиона с американцем Тони Фергюсоном. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 209.

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