Нурмагомедов стал обладателем премии, как лучший международный боец года

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов стал обладателем премии World MMA Awards в номинации лучший международный боец года.

Отметим, что в споре за эту награду спортсмен из РФ обошел Конора Макгрегора, Майкла Биспинга, Йоанну Енджейчик, и Гегарда Мусаси. Церемония вручения состоялась в Лас-Вегасе.

