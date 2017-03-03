Valve выдаст 8 прямых приглашений на The Kiev Major

Компания Valve представила количество прямых приглашений и распределение слотов на The Kiev Major по регионам.

Прямые приглашения на турнир получат 8 команд, а остальные восемь коллективов сразятся в квалификациях. Китай и Юго-Восточная Азия получат по два слота, а СНГ, Европа, Северная Америка и Южная Америка — по одному.

Первые квалификации пройдут 6 и 7 марта, а вторые — 8 и 9 марта. Закрытые региональные отборочные состоятся с 10 по 14 марта.



The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.



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