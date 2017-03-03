Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Valve выдаст 8 прямых приглашений на The Kiev Major

Комментарии

Компания Valve представила количество прямых приглашений и распределение слотов на The Kiev Major по регионам.

Прямые приглашения на турнир получат 8 команд, а остальные восемь коллективов сразятся в квалификациях. Китай и Юго-Восточная Азия получат по два слота, а СНГ, Европа, Северная Америка и Южная Америка — по одному.

Первые квалификации пройдут 6 и 7 марта, а вторые — 8 и 9 марта. Закрытые региональные отборочные состоятся с 10 по 14 марта.

The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Natus Vincere пробилась в четвертьфинал IEM Katowice 2017Определились все участники плей-офф турнира IEM Katowice 2017 по CS:GO.Virtus.pro покинула турнир IEM Katowice 2017Польская команда Virtus.pro покинула турнир IEM Katowice 2017 по CS:GO.Blizzard представила нового персонажа в OverwatchКомпания Blizzard анонсировала нового персонажа в Overwatch - робота-защитника Орису.SK Gaming вылетела с IEM Katowice 2017Бразильская команда SK Gaming покинула турнир IEM Katowice 2017 по CS:GO.Twitter объявил о партнерстве с ESL и DreamHackСоциальная сеть Twitter заключила партнерское соглашение с компаниями ESL и DreamHack.Холдинг Mail.ru Group приобрел сервис DonationAlertsХолдинг Mail.ru Group приобрел платформу для приема пожертвований DonationAlerts.Марк Авербурх: Это был единственный вариант для того, чтобы в СНГ в этом году прошел турнир от ValveДиректор по развитию EPICENTER Марк Авербурх поделился мнением о возможном провале The Kiev Major.В Overwatch начался новый сезон соревновательных матчейС выходом нового обновления в Overwatch стартовал 4-й сезон соревновательных матчей.Virtus.pro и Vega Squadron сыграют на Кубке России по киберспорту 2017Команды Virtus.pro и Vega Squadron по Dota 2 примут участие в Кубке России по киберспорту 2017.Gambit Esports получила приглашение на cs_summitСНГ-коллектив Gambit Esports получил прямое приглашение на турнир cs_summit.ESL анонсировала турнир в АвстралииКомпания ESL на своем YouTube-канале опубликовала тизер турнира по CS:GO, который пройдет в Австралии.Вячеслав «Archie» Егоров вернулся в Gambit EsportsВячеслав «Archie2b» Егоров вернулся в состав Gambit Esports по League of Legends.Стартовала регистрация на открытые отборочные к The Kiev MajorНачалась регистрация участников на открытые квалификации к турниру The Kiev Major.Звезды китайской сцены Dota 2 снялись в сериале «Никогда не оправдывайся»Известный инсайдер Викрам «wykrhm» Редди опубликовал трейлер сериала «Никогда не оправдывайся» с участием звезд китайской сцены Dota 2.Evil Geniuses и compLexity Gaming примут участие в Betway ArenaБукмекерская контора Betway анонсировала серию турниров Betway Arena по Dota 2.Виталий «V1lat» Волочай: Я считаю, что инвайта на The Kiev Major для региона СНГ не будетКомментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай поделился мнением о приглашениях на The Kiev Major.Team Dignitas подписала женский состав по CS:GOОрганизация Team Dignitas анонсировала состав женской команды по Counter Strike: Global Offensive.Генеральный директор «Уфы»: У Роберта «Ufenok77» Фахретдинова действующий контракт футболистаГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу», а также рассказал о сотрудничестве с Робертом «Ufenok77» Фахретдиновым.Сергей «Kefir» Никифоров: К чемпионату России буду готовиться серьезноКиберфутболист «Спартака» Сергей «Kefir» Никифоров в интервью телеканалу «НАШ ФУТБОЛ» рассказал о своем выступлении на турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».MarsTV Dota 2 League Spring 2017 перенесен на другую датуОрганизаторы MarsTV Dota 2 League Spring 2017 перенесли даты проведение турнира.
Главные новости
Биатлон
Эберхард победил в спринте на Кубке мира в Пхенчхане, Гараничев – девятый
Футбол
Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм»
MMA
Нурмагомедов стал обладателем премии, как лучший международный боец года
Футбол
В Англии решили тестировать видеоповторы в Суперкубке и Кубке страны
Футбол
Сборная России проведет два товарищеских матча в июне
Футбол
Рональд Куман: Руни может сделать «Эвертон» сильнее
Футбол
Агенты Феллайни предлагали игрока в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Футбол
Финал Кубка России пройдет в Сочи
Футбол
На 86-м году жизни скончался обладатель «Золотого мяча» Раймон Копа
Футбол
Конте был признан лучшим тренером Лондона, Канте – лучшим игроком
все новости