Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм»
Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «Тоттенхэм» готов к возможному отъезду главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино в испанскую Примеру.
По информации источника, аргентинский специалист входит в сферу интересов «Барселоны», поскольку летом команду покинут нынешний наставник Луис Энрике.
Отмечается, что лондонский клуб в случае ухода Почеттино планирует пригласить экс-главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти, который на данный момент работает с «Ромой».
Добавим, что Почеттино уже имеет опыт работы в чемпионате Испании: с 2009 по 2012 годы он работал с «Эспаньолом». Что касается Спаллетти, то его контракт с «Ромой» истекает грядущим летом.
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