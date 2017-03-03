Месси согласен продлить контракт с «Барселоной», если команду возглавит Сампаоли

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта.

Как сообщает Diario Gol, игрок сборной Аргентины поставил условия руководству сине-гранатовых, заявив, что грядущим летом команду должен возглавить наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли, который является его соотечественником.

Также футболист выразил мнение, что команда нуждается в усилении. По мнению Лионеля, клуб должен приобрести защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина, а также нападающего шотландского «Селтика» Муссу Дембеле. Помимо этого, Месси считает, что «Барселона» должна пригласить еще двух игроков. На какую именно позицию, источник не уточняет.

Ранее стало известно, что нынешний наставник каталонского клуба Луис Энрике принял решение покинуть команду по окончании этого сезона.

Превью 26-го тура чемпионата Испании: