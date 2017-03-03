Защитник «Астон Виллы» Бакуна дисквалифицирован на шесть матчей за толчок лайнсмена

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала защитника «Астон Виллы» Леандро Бакуну на шесть матчей за толчок судьи в матче 34-го тура чемпиошипа с «Дерби Каунти» (1:0).

На четвертой добавленной к основному времени игры минуте 25-летний голландец толкнул лайнсмена, за что получил красную карточку.

Отметим, что в этом матче «Астон Вилла» прервала серию из десяти матчей без побед.

Бакуна уже пропустил игру с «Бристоль Сити». Также он не сыграет с «Ротерхэмом» (4 марта), «Хаддерсфилдом» (7 марта), «Шеффилд Уэнсдей» (11 марта), «Уиганом» (18 марта) и «Норвичем» (1 апреля).

Таким образом, защитник сможет вернуться на поле 4 апреля в матче с КПР.