Александр Овечкин – Хабибу Нурмагомедову: Мы будем болеть за тебя, братан (видео)

Капитан «Вашингтона» и нападающий сборной России Александр Овечкин пожелал удачи российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 209.

Напомним, 5 марта спортсмен из РФ сразится за титул временного чемпиона организации с американцем Тони Фергюсоном.

«Хочу пожелать удачи Хабибу, чтобы он выиграл пояс. Мы за тебя будем болеть, братан», – приводит слова Овечкина Fighting.boxing.

Александр Овечкин пожелал удачи Хабиба Нурмагомедову в бою с Тони Фергюсоном #UFC #MMA #NHL #Овечкин #Нурмагомедов #Фергюсон #Russia Публикация от MMA | БОРЬБА | БОКС (@fighting.boxing) Мар 3 2017 в 2:31 PST

Все о бое Нурмагомедова и Фергюсона смотрите в очередном выпуске передачи «Пропустил немножко».