Александр Овечкин – Хабибу Нурмагомедову: Мы будем болеть за тебя, братан (видео)
Капитан «Вашингтона» и нападающий сборной России Александр Овечкин пожелал удачи российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 209.
Напомним, 5 марта спортсмен из РФ сразится за титул временного чемпиона организации с американцем Тони Фергюсоном.
«Хочу пожелать удачи Хабибу, чтобы он выиграл пояс. Мы за тебя будем болеть, братан», – приводит слова Овечкина Fighting.boxing.
Все о бое Нурмагомедова и Фергюсона смотрите в очередном выпуске передачи «Пропустил немножко».
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