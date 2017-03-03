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Александр Овечкин – Хабибу Нурмагомедову: Мы будем болеть за тебя, братан (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан «Вашингтона» и нападающий сборной России Александр Овечкин пожелал удачи российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 209.

Напомним, 5 марта спортсмен из РФ сразится за титул временного чемпиона организации с американцем Тони Фергюсоном.

«Хочу пожелать удачи Хабибу, чтобы он выиграл пояс. Мы за тебя будем болеть, братан», – приводит слова Овечкина Fighting.boxing.

Все о бое Нурмагомедова и Фергюсона смотрите в очередном выпуске передачи «Пропустил немножко».

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