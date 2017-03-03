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Антон Шипулин: Я не совсем правильно разложил силы на трассе

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал 23-е место в спринте на Кубке мира в Пхенчхане.

- Не совсем правильно разложил силы по дистанции, подошел на стрельбу очень быстро, — сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ». - Нужно было немного сбавить или пройти на «стойку», которая чуть дальше. На «лежке» снова не прошел габариты. Будем разбираться с тренерами, еще год до Олимпиады. Может быть, к лучшему, что это случилось сейчас. Я не совсем правильно разложил силы. А так трасса мне нравится, работать на ней можно. 

Напомним, что австриец Джулиан Эберхард одержал победу в спринтерской гонке. Чемпион мира в индивидуальной гонке американец Лауэлл Бэйли завоевал серебро. Лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад с двумя промахами замкнул тройку.

Лидер российской сборной Антон Шипулин не справился со стрельбой и финишировал только 23-м. 

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