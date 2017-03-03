Молодежные команды «Зенита» и ЦСКА сыграли вничью

«Зенит»-м в матче 18-го тура молодежного первенства сыграл вничью со сверстниками из ЦСКА со счетом 1:1.

В составе петербургского клуба с пенальти забил Станислав Крапухин, у гостей также с 11-метровой отметки отличился Астемир Гордюшенко.

После этого матча «Зенит»-м с 36 очками идет на втором месте молодежного первенства, армейцы располагаются на третьем месте, имея на три очка меньше.

Напомним, следующий матч петербуржцы проведут 12 марта в гостях против молодежки «Амкара», ЦСКА днем ранее встретится с «Томью»-м.