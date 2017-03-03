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Молодежные команды «Зенита» и ЦСКА сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит»-м в матче 18-го тура молодежного первенства сыграл вничью со сверстниками из ЦСКА со счетом 1:1.

В составе петербургского клуба с пенальти забил Станислав Крапухин, у гостей также с 11-метровой отметки отличился Астемир Гордюшенко.

После этого матча «Зенит»-м с 36 очками идет на втором месте молодежного первенства, армейцы располагаются на третьем месте, имея на три очка меньше.

Напомним, следующий матч петербуржцы проведут 12 марта в гостях против молодежки «Амкара», ЦСКА днем ранее встретится с «Томью»-м.

Матч

ЦСКА (мол) - Зенит (мол) - 1:1 (0:1)

Голы

Крапухин 10 (0:1 - пен.). Гордюшенко 74 (1:1 - пен.).

Состав

ЦСКА (мол): Овчинников, Матвийчук, Маклаков, Алибеков, Пухов (Козлов, 57), Олейников, Кучаев, Гордюшенко, Хосонов (Алиев, 65, Меренчуков, 79), Леонов (Тикнизян, 46), Жамалетдинов

Зенит (мол): Гойло, Плотников, Круговой, Пенчиков, Котов (Казаков, 82), Кириллов (Плетнев, 74), Мусаев, Макеев (Еловских, 67), Крапухин, Запрягаев, Лесовой

Предупреждения:

Олейников, 88 - Котов, 22; Макеев, 62; Лесовой, 90

Судья:

Евгений Синянский (Россия)

Место и дата

03 марта 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

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