Торрес выписан из больницы
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (1:1), выписан из больницы, сообщает официальный сайт клуба.
В концовке матча чемпион мира и двукратный чемпион Европы Фернандо Торрес сильно ударился головой о газон после столкновения с хавбеком соперника Алексом Бергантиньосом. Пять минут спустя нападающего унесли с поля на носилках.
Торрес всю ночь провел под наблюдением врачей. Форвард прошел МРТ шейного отдела, после чего на утро был выписан. Доктора прописали футболисту двухдневный отдых.
Fernando Torres est Ok 👌 ( @adriancandal )— Xander (@jssxander) 3 марта 2017 г.
pic.twitter.com/ogv4r4Fv0c
Фернандо, живи! Как травма Торреса перепугала весь мир
Матч
Депортиво - Атлетико - 1:1 (1:0)
Голы
Андоне 13 (1:0). Гризманн 68 (1:1).
Состав
Депортиво: Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью (Лауре, 82), Борхес, Хуанфран, Фэйр, Чолак (Бергантиньос, 76), Москера, Андоне, Какута (Наварро, 54)
Атлетико: Облак, Врсалько, Луис, Годин, Хименес, Коке (Гайтан, 57), Габи, Парти, Гризманн, Гамейро (Торрес, 65), Корреа (Карраско, 57)
Предупреждения:
Андоне, 14; Луизинью, 45 - Годин, 74
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
02 марта 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция