Торрес выписан из больницы

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (1:1), выписан из больницы, сообщает официальный сайт клуба.

В концовке матча чемпион мира и двукратный чемпион Европы Фернандо Торрес сильно ударился головой о газон после столкновения с хавбеком соперника Алексом Бергантиньосом. Пять минут спустя нападающего унесли с поля на носилках.

Торрес всю ночь провел под наблюдением врачей. Форвард прошел МРТ шейного отдела, после чего на утро был выписан. Доктора прописали футболисту двухдневный отдых.

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