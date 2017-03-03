Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Торрес выписан из больницы

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (1:1), выписан из больницы, сообщает официальный сайт клуба.

В концовке матча чемпион мира и двукратный чемпион Европы Фернандо Торрес сильно ударился головой о газон после столкновения  с хавбеком соперника Алексом Бергантиньосом. Пять минут спустя нападающего унесли с поля на носилках. 

Торрес всю ночь провел под наблюдением врачей. Форвард прошел МРТ шейного отдела, после чего на утро был выписан. Доктора прописали футболисту двухдневный отдых. 

Фернандо, живи! Как травма Торреса перепугала весь мир 

Матч

Депортиво - Атлетико - 1:1 (1:0)

Голы

Андоне 13 (1:0). Гризманн 68 (1:1).

Состав

Депортиво: Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью (Лауре, 82), Борхес, Хуанфран, Фэйр, Чолак (Бергантиньос, 76), Москера, Андоне, Какута (Наварро, 54)

Атлетико: Облак, Врсалько, Луис, Годин, Хименес, Коке (Гайтан, 57), Габи, Парти, Гризманн, Гамейро (Торрес, 65), Корреа (Карраско, 57)

Предупреждения:

Андоне, 14; Луизинью, 45 - Годин, 74

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

02 марта 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Что ждет любителей чемпионата Испании? Превью 26-го тура (видео)Что ждет любителей чемпионата Испании? Превью 26-го тура (видео)«Советский спорт» представляет анонс ближайшего тура чемпионата Испании, который стартует 3 марта матчем «Бетис» – «Реал Сосьдад».Диего Симеоне: Надо признать, что «Атлетико» ближе к четвертому месту, чем к третьемуГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча 25-го тура примеры с «Депортиво» (1:1) оценил расклад в турнирной таблице.Фернандо, живи! Как травма Торреса перепугала весь мирФернандо, живи! Как травма Торреса перепугала весь мирВ матче 25-го тура испанской примеры между «Депортиво» и мадридским «Атлетико» получил травму нападающий гостей Фернандо Торрес.Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утраФернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.Фернандо Торрес: Надеюсь вернуться на поле очень скороНападающий «Атлетико» Фернандо Торрес поблагодарил за поддержку и добрые пожелания всех болельщиков.Антуан Гризманн: Результат матча с «Депортиво» не имеет значения, главное сейчас – здоровье ТорресаФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн пожелал скорейшего выздоровления своему товарищу по команде Фернандо Торресу.Диего Симеоне: Я услышал звук от падения Торреса, находясь у скамейки запасныхГлавный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал эпизод с травмой нападающего Фернандо Торреса.«Атлетико»: Состояние Фернандо Торреса стабилизировалосьМадридский «Атлетико» поблагодарил болельщиков за поддержку нападающего Фернандо Торреса и отметил, что состояние 32-летнего игрока стабилизировалось.«Атлетико» сыграл вничью с «Депортиво» благодаря голу ГризманнаМадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Депортиво» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.Фернандо Торрес получил тяжелую травму головы в матче «Депортиво» – «Атлетико» и был госпитализирован (видео)Нападающий мадридского «Атлетико» получил серьезную травму в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Депортиво».Президент «Атлетико»: Контракт Торреса? Мы пытаемся приобрести МессиПрезидент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо в шуточной форме ответил на вопрос о продлении контракта с Фернандо Торесом.Самоубийство «Атлетико». Почему банда Симеоне проиграла «Барселоне»Самоубийство «Атлетико». Почему банда Симеоне проиграла «Барселоне»«Советский спорт» рецензирует главный матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» на своем поле уступил «Барселоне» (1:2).Луис Энрике: Победа над «Атлетико» поднимет наш боевой духГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата Испании против «Атлетико». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Диего Симеоне: Возможно, «Барселона» не заслужила победуГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча с «Барселоной» в 24-м туре чемпионата Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Луис Энрике провел 100-й матч в качестве главного тренера «Барселоны»Луис Энрике провел 100-й матч в качестве главного тренера «Барселоны»Сегодня «Барселона» в 24-м туре чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 2:1. Этот матч стал юбилейным для главного тренера «Барсы» Луиса Энрике.Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Барселоны».«Атлетико» – «Барселона» – 1:2. Как это было«Атлетико» – «Барселона» – 1:2. Как это былоЦентральный матч 24-го тура чемпионата Испании на сайте «Советского спорта».Ляказетт может заменить Гризманна в составе мадридского «Атлетико»Мадридский «Атлетико» интересуется нападающим «Лиона» Александром Ляказеттом.«Я просто ошарашен!». Ловчев – о тотальном футболе в Лиге чемпионов«Я просто ошарашен!». Ловчев – о тотальном футболе в Лиге чемпионовОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.«Байер – «Атлетико»: Скауты «Реала» просматривали игру БрандтаКак сообщает издание Marca, скауты мадридского «Реала» посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между леверкузенским «Байром» и мадридским «Атлетико» (2:4).
Главные новости
Хоккей
«Салават Юлаев» отправил в отставку Захаркина
Биатлон
Эберхард победил в спринте на Кубке мира в Пхенчхане, Гараничев – девятый
Футбол
Майкл О’Нил может возглавить «Лестер»
Хоккей
«Водник» уступил «Байкалу-Энергии» в переигровке скандального матча
Футбол
«Томь» погасила долги перед игроками
Футбол
Торрес выписан из больницы
Хоккей
Александр Овечкин – Хабибу Нурмагомедову: Мы будем болеть за тебя, братан (видео)
Футбол
Месси согласен продлить контракт с «Барселоной», если команду возглавит Сампаоли
Футбол
Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм»
MMA
Нурмагомедов стал обладателем премии, как лучший международный боец года
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Фернандо Торрес
Фернандо Торресвсе новости