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Аллегри вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Барселоны» приступило к поискам нового наставника в связи с уходом Луиса Энрике по окончании текущего сезона.

Как сообщает L'Equipe, заменить испанского специалиста на тренерском мостике может главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Алллегри, который по сообщениям итальянской прессы покинет туринский клуб грядущим летом.

Однако, как отмечает источник, Аллегри не является главным кандидатом на пост наставника сине-гранатовых, поскольку клуб в первую очередь рассматривает двух специалистов: Хорхе Сампаоли («Севилья») и Эрнесто Вальверде («Атлетик»).

Ранее сообщалось, что лидер «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с клубом, если команду возглавит именно Сампаоли.

Превью 26-го тура чемпионата Испании: 

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