«Томь» погасила долги перед игроками
Генеральный директор «Томи»
Руслан Киселев сообщил, что клуб рассчитался по долгам с игроками.
«Все задолженности перед теми, кому мы были должны, погашены», – приводит «Р-Спорт» слова Киселева.
Напомним, в понедельник губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что «Томь» получила спонсорское финансирование в размере 200 миллионов рублей для погашения задолженностей.
После 17 туров премьер-лиги «Томь» с девятью очками занимает последнее место.
В пятницу чемпионат возобновляется матчем «Томь» – «Ростов». Начало игры в Ростове-на-Дону – 19:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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