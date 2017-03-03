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«Томь» погасила долги перед игроками

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что клуб рассчитался по долгам с игроками.

«Все задолженности перед теми, кому мы были должны, погашены», – приводит «Р-Спорт» слова Киселева.

Напомним, в понедельник губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что «Томь» получила спонсорское финансирование в размере 200 миллионов рублей для погашения задолженностей.

После 17 туров премьер-лиги «Томь» с девятью очками занимает последнее место.

В пятницу чемпионат возобновляется матчем «Томь» – «Ростов». Начало игры в Ростове-на-Дону – 19:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Томь - Ростов

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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