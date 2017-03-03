Илья «Lil» Ильюк: Я устал от провокаций, мне надоело ругаться с людьми в интернете
Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк высказался по поводу отношения сообщества к нему.
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Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк высказался по поводу отношения сообщества к нему.