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Борис Майоров: Не сомневаюсь, что Мозякин побьет рекорд Александрова. Но это не совсем справедливо

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о лучшем бомбардире нашего хоккея, капитане магнитогорского «Металлурга» Сергее Мозякине.

– В нынешнем сезоне Сергей забросил уже 50 шайб, – напоминает Майоров. – И я знаю, что многие сейчас пристально следят – покорится ли Мозякину еще и вечный рекорд Вениамина Александрова – 53 шайбы в сезоне. Не сомневаюсь, что лидер магнитогорцев и это достижение превзойдет. Но вот это сравнение мне как раз кажется не слишком справедливым. Все же у Александрова и матчей в регулярке было куда меньше, а уж про плей-офф мы вообще не слыхивали.

Напомним, что в первом раунде плей-офф «Магнитка» одолела «Куньлунь» со счетом 4-1 в серии. На счету Сергея Мозякина – 6 (2+4) очков.

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