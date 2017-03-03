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«Водник» уступил «Байкалу-Энергии» в переигровке скандального матча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Байкал-Энергия» одержал победу над «Водником» в переигровке матча чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу иркутского клуба.

Напомним, первая игра завершилась победой «Байкала» со счетом 11:9. Все 20 мячей команды забили в свои ворота, а нападающий хозяев льда Олег Пивоваров отправил в ворота своего клуба 11 голов. В итоге результат встречи был аннулирован и назначена переигровка. Кроме этого, КДК также оштрафовал оба клуба на 300 тысяч рублей.

В итоге обе команды вышли в плей-офф чемпионата России – «Байкал-Энергия» со второго места, а «Водник» – с шестого.

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