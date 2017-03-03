Президент «Локомотива» Илья Геркус поддержал акцию «Футбол без насилия», которую проводит общественное движение «Россия любит футбол» и издание «Советский спорт».



– Футбольный клуб «Локомотив» никогда не поддерживал насилие, – заявил Геркус на встрече с журналистами в редакции «Советского спорта». – Мы не хотим ассоциироваться с хулиганизмом и каким-либо противоправным поведением. Мы не испытываем никакой солидарности с теми, кто занимается насилием. Ни клуб, ни его сотрудники никогда не отзывались с теплотой и противоправных действиях и не будут никогда этого делать в будущем.

Общественное движение «Россия Любит Футбол!» (РЛФ) – создано в начале 2016 года при поддержке Министерства спорта РФ и Российского футбольного союза. РЛФ призвано популяризировать футбол, увлечь и заинтересовать самую широкую аудиторию игрой, любимой миллионами людей по всей России. Представители РЛФ активно участвуют в мероприятиях Российского футбольного союза и оказывают информационную поддержку национальной сборной России в ходе наиболее важных матчей.

«Футбол без насилия» – акция, которая впервые прошла в социальных сетях в рамках пресс-тура РЛФ после событий в Марселе на Евро-2016. Акция призвана к созданию позитивной атмосферы вокруг футбольных матчей, к качественному изменению имиджа российских болельщиков в глазах мировой общественности. Ее поддержали широкая общественность, известные люди Франции и России. Участники флэшмоба, поддержавшие призыв движения РЛФ, фотографировались с табличкой-хэштегом «#футболбезнасилия» и выкладывали эти фото в социальные сети.