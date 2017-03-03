Майкл О’Нил может возглавить «Лестер»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил рассматривается руководством «Лестера» как один из кандидатов на пост главного тренера команды.

При этом с большой долей вероятности, британец Крэйг Шекспир, возглавивший «лисов» после отставки итальянца Клаудио Раньери, доработает сезон в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Об этом может быть объявлено уже на следующей неделе в случае победы над «Халл Сити».

Как сообщает Daily Mail, руководство «Лестера» намерено провести переговоры с О’Нилом на предмет его приглашения в команду в межсезонье.

Ранее сообщалось, что «Лестер» также контактировал с бывшим главным тренером сборной Англии Роем Ходжсоном.

Отметим, что до работы со сборной Северной Ирландии О’Нил тренировал шотландский «Брихин Сити» (2006-2008) и ирландский «Шемрок Роверс» (2009-2011).

Напомним, на Евро-2016 Северная Ирландия вышла в 1/8 финала, где проиграла Уэльсу (0:1).