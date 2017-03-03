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Илья Геркус: «Локомотив» – толерантный клуб

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что осуждает проявления расизма в футболе и отметил, что его клуб практически не сталкивается с этой проблемой.

– «Локомотив» – толерантный клуб, за который выступают представители огромного количества национальностей, – сказал Геркус в редакции «Советского спорта». – Мы очень хорошо ко всем ним относимся. Нас меньше всего обвиняют наличии таких проблем. Но хотелось бы, чтобы их не было вовсе.

Геркус также поддержал акцию «Футбол без насилия», которую проводит общественное движение «Россия любит футбол» и издание «Советский спорт».

Общественное движение «Россия Любит Футбол!» (РЛФ) – создано в начале 2016 года при поддержке Министерства спорта РФ и Российского футбольного союза. РЛФ призвано популяризировать футбол, увлечь и заинтересовать самую широкую аудиторию игрой, любимой миллионами людей по всей России. Представители РЛФ активно участвуют в мероприятиях Российского футбольного союза и оказывают информационную поддержку национальной сборной России в ходе наиболее важных матчей.

«Футбол без насилия» – акция, которая впервые прошла в социальных сетях в рамках пресс-тура РЛФ после событий в Марселе на Евро-2016. Акция призвана к созданию позитивной атмосферы вокруг футбольных матчей, к качественному изменению имиджа российских болельщиков в глазах мировой общественности. Ее поддержали широкая общественность, известные люди Франции и России. Участники флэшмоба, поддержавшие призыв движения РЛФ, фотографировались с табличкой-хэштегом «#футболбезнасилия» и выкладывали эти фото в социальные сети. 

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