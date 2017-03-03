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Клопп обозначил главную трансферную цель «Ливерпуля»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом планирует усилить состав команды перед стартом следующего сезона.

Как сообщает Daily Mirror, «красные» нацелены на попадание в Лигу чемпионов, однако, наставник команды считает, что «Ливерпуль» перед этим должен приобрести шесть игроков, а главной целью клуба стал форвард «Лиона» Александр Ляказетт, на которого также претендуют «Ювентус», «Эвертон» и мадридский «Атлетико».

В нынешнем сезоне 25-летний француз провел во всех турнирах 31 матч, забил 27 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 40 млн евро, а его контракт с «Лионом» рассчитан до 2019 года.

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