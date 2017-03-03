Тото Вольфф: Хэмилтон и Верляйн – это была бы взрывная смесь

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф объяснил, почему не пригласил в команду немца Паскаля Верляйна.

«Паскаль и Льюис – это была бы взрывная смесь. Я старался всеми силами избежать повторения сценария Хэмилтон – Алонсо 2007 года», – приводит Autosport.com.ru слова Вольффа.

Напомним, 22-летний Верляйн считался одним из кандидатов на место завершившего карьеру действующего чемпиона мира Нико Росберга. В 2014-2015 годах немец был тест-пилотом «Мерседеса», а в прошлом сезоне дебютировал в Формуле-1 в составе «Манора».

В итоге руководство «Мерседеса» остановило свой выбор на финне Валттери Боттасе из «Уильямса», а Верляйн перешел в «Заубер».

Новый сезон стартует 24-26 марта, когда в Мельбурне пройдет Гран-при Австралии.