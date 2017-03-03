Александр Бубнов: «Ростов» при любых раскладах является фаворитом в матче с «Томью»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 18-го тура РФПЛ «Томь» - «Ростов».

- «Ростов» при любых раскладах являлся бы здесь фаворитом, но с учетом переноса матча на «Олимп-2» и огромных трудностей томичей, двух мнений быть не может. Ростовчанам через этот матч важно хорошо подготовиться к Лиге Европы. Победа «Ростова» со счетом 3:0, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 19:00 мск. После 17 туров «Ростов» занимает седьмое место в РФПЛ, «Томь» замыкает турнирную таблицу.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.