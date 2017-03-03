«Салават Юлаев» отправил в отставку Захаркина
Главный тренер «Салавата
Юлаева» Игорь Захаркин отправлен в отставку. Также клуб покидают ассистент
главного тренера Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков.
«ХК «Салават Юлаев» благодарит Игоря Захаркина и его помощников за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Напомним, Захаркин был приглашен в «Салават Юлаев» в августе 2015 года на должность тренера-координатора. 7 октября он стал главным тренером, сменив Анатолия Емелина, который остался в тренерском штабе. Тогда же в клуб были приглашены Борщевский и Кореньков.
В сезоне 2015/16 под руководством Захаркина «Салават Юлаев» завоевал бронзовые медали чемпионата России.
В нынешнем сезоне команда заняла в регулярном чемпионате шестое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграла в пяти матчах серию «Ак Барсу».
Матч
Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 15:13 (1:0 - бол.). Арзамасцев 51:31 (1:1 - бол.). Секач (Азеведо), 68:55 (2:1).
Место и дата
02 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция