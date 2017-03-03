«Салават Юлаев» отправил в отставку Захаркина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин отправлен в отставку. Также клуб покидают ассистент главного тренера Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков.

«ХК «Салават Юлаев» благодарит Игоря Захаркина и его помощников за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, Захаркин был приглашен в «Салават Юлаев» в августе 2015 года на должность тренера-координатора. 7 октября он стал главным тренером, сменив Анатолия Емелина, который остался в тренерском штабе. Тогда же в клуб были приглашены Борщевский и Кореньков.

В сезоне 2015/16 под руководством Захаркина «Салават Юлаев» завоевал бронзовые медали чемпионата России.

В нынешнем сезоне команда заняла в регулярном чемпионате шестое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграла в пяти матчах серию «Ак Барсу».