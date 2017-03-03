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«СКА-1946» обыграл «Серебряных львов» и выиграл регулярный чемпионат МХЛ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«СКА-1946» в матче регулярного чемпионата МХЛ обыграла «СКА-Серебряных львов» со счетом 4:3 и вышла в плей-офф с первого места.

В составе СКА-1946 дубль оформил Станислав Шепитько, еще по шайбе забросили Артем Николаев и Алексей Ожгихин. У «СКА-Серебряных львов» отличились Дмитрий Селютин, Никита Маняхин и Алексей Полодян.

Благодаря этой победе СКА-1946 выиграл регулярный чемпионат МХЛ, набрав 121 очко.

Соперником команды в первом раунде плей-офф станет нижегородская «Чайка».

«СКА-Серебряные львы» не попали в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на десятом месте и набрав 84 очка.

Матч

СКА-1946 - СКА-Серебряные Львы - 4:3 (0:0, 4:1, 0:2)

Голы:

Шепитько (Петьков), 21:06 (1:0). Николаев 22:36 (2:0). Селютин (Кныжов, Полодян), 28:29 (2:1 - бол.). Ожгихин 31:35 (3:1). Шепитько (Сёмин), 35:13 (4:1). Маняхин (Полодян, Мишкин), 45:38 (4:2). Полодян (Шаповалов, Мисников), 57:07 (4:3 - бол.).

Место и дата

03 марта 13:00, СК Юбилейный (малая арена), Онлайн-трансляция

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