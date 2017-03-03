«СКА-1946» обыграл «Серебряных львов» и выиграл регулярный чемпионат МХЛ

«СКА-1946» в матче регулярного чемпионата МХЛ обыграла «СКА-Серебряных львов» со счетом 4:3 и вышла в плей-офф с первого места.

В составе СКА-1946 дубль оформил Станислав Шепитько, еще по шайбе забросили Артем Николаев и Алексей Ожгихин. У «СКА-Серебряных львов» отличились Дмитрий Селютин, Никита Маняхин и Алексей Полодян.

Благодаря этой победе СКА-1946 выиграл регулярный чемпионат МХЛ, набрав 121 очко.

Соперником команды в первом раунде плей-офф станет нижегородская «Чайка».

«СКА-Серебряные львы» не попали в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на десятом месте и набрав 84 очка.