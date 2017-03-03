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Санчес не сумел договориться с «Арсеналом» о новом контракте, клуб нацелился на Ройса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лондонский «Арсенал» готовится к отъезду нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, футболист «пушкарей» так и не смог договориться с клубом о новом контракте, поскольку его не устроили финансовые условия, предложенные «Арсеналом».

Отмечается, что теперь «канониры» нацелились на хавбека дортмундской «Боруссии» Марко Ройса, который минувшим летом отказался переходить в «Барселону».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист сборной Германии провел на клубном уровне 14 матчей, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Ройса в 40 млн евро, а его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2019 года.

По информации английских СМИ, грядущим летом наставник «Арсенала» Арсен Венгер может покинуть команду, а руководство клуба рассматривает на его замену рулевого «Боруссии» Томаса Тухеля.

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