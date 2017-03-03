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Борис Майоров: Вот Минск «Торпедо» прошло бы. А «Динамо» оказалось слишком матерым соперником для нижегородцев

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров комментирует итог серии между московским «Динамо» и «Торпедо».

– Москвичи превзошли нижегородцев в нюансах. – рассуждает Майоров. – Они были более прагматичными и хладнокровными что ли… И я понимаю, откуда это пришло. Ведь для бело-голубых битвы в плей-офф, даже на самом высоком уровне, – абсолютно привычное дело. А вот «Торпедо» такого опыта не имеет. Автозаводцы постоянно решают задачу выхода в Кубок Гагарина. И даже когда уверенно туда попадают, дело обычно заканчивается первым раундом. Поэтому для них особенно важно преодолеть именно этот рубеж. Уверенности в себе и спокойствия им не хватает.

Я думаю, что попади «Торпедо» на Минск или даже «Локомотив», оно могло рассчитывать на победу. А «Динамо» для него слишком уж матерый соперник, – сказал Майоров.

Напомним, что «Динамо» победило «Торпедо» со счетом 4-1 в серии. И теперь встретится со СКА в полуфинале Западной конференции.

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