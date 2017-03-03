Алексей Жамнов: Если поедем в Северную Америку, то на последней неделе регулярного чемпионата НХЛ

Глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов рассказал о возможной поездки в Северную Америку на переговоры с игроками НХЛ, которые смогут сыграть на чемпионате мира в Кельне и Париже.

«Если поездка будет, то это будет в начале апреля – это последняя неделя регулярного сезона в НХЛ. Не готов сказать, какой будет маршрут - знаю только, что если полетим, то будем разговаривать конкретно с игроками, которых будем приглашать на чемпионат мира», – приводит ТАСС слова Жамнова.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершится 9 апреля, а чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая.

Сборная России сыграет в группе A в Кельне со Швецией (5 мая), Италией (7 мая), Германией (8 мая), Данией (11 мая), Словакией (13 мая), Латвией (15 мая) и США (16 мая).