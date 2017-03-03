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ЦСКА – «Зенит». Шатов, Кокорин, Кержаков и еще 21 футболист отправились на матч

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» опубликовал состав команды, отправившейся на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

Защитники: Александр Анюков, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Юрий Жирков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито.

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Маурисио, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;

Нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

Напомним, матч ЦСКА – «Зенит» состоится 4 марта в Москве. Начало встречи в 16:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

ЦСКА - Зенит

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Зенит»?

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