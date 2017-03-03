ЦСКА – «Зенит». Шатов, Кокорин, Кержаков и еще 21 футболист отправились на матч

Артем Федецкий: В России мне предлагали 1,8 миллиона евро за сезон, но для меня такое развитие карьеры недопустимо

Защитник «Дармштадта» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему он отверг предложение от одного из российских клубов.