ЦСКА – «Зенит». Шатов, Кокорин, Кержаков и еще 21 футболист отправились на матч
«Зенит» опубликовал состав команды, отправившейся на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;
Защитники: Александр Анюков, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Юрий Жирков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито.
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Маурисио, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;
Нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.
Напомним, матч ЦСКА – «Зенит» состоится 4 марта в Москве. Начало встречи в 16:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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