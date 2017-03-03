Александр Бубнов: «Ростову» через матч с «Томью» важно хорошо подготовиться к Лиге Европы

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче «Ростова» в рамках 18-го тура РФПЛ.

Напомним, сегодня, 3 марта, донской клуб примет на домашней арене «Томь». Этой игрой стартует вторая половина сезона в чемпионате России.

«Ростов» при любых раскладах являлся бы здесь фаворитом, но с учетом переноса матча на «Олимп-2» и огромных трудностей томичей, двух мнений быть не может. Ростовчанам через этот матч важно хорошо подготовиться к Лиге Европы», – цитирует Бубнова портал «Sportbox.ru».

Отметим, что в 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» проведет два матча с «Манчестер Юнайтед». Первая игра состоится 9 марта на домашней арене донской команды.