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Мартен Фуркад в шестой раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира

Источник:  IBUКомментарии
Мартен Фуркад в шестой раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира
Источник: Getty Images

На Кубке мира по биатлону определился победитель общего зачета у мужчин. Большой хрустальный глобус получит француз Мартен Фуркад.

Как сообщает официальный сайт IBU, в активе Фуркада 1068 очков, что сделало его недосягаемым для соперников. В сегодняшнем спринте в Пхенчхане (Южная Корея) он занял третье место. На втором месте россиянин Антон Шипулин, который набрал 708 очков. У Антона еще есть теоретическая возможность сравняться по очкам с Мартеном, но и тогда француз будет впереди по общему числу победу.

Отметим, что 28-летний Мартен Фуркад завоевал большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира по биатлону в шестой раз подряд.

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