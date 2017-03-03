Мартен Фуркад в шестой раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира
Источник: Getty Images
На Кубке мира по биатлону
определился победитель общего зачета у мужчин. Большой хрустальный глобус
получит француз Мартен Фуркад.
Как сообщает официальный сайт IBU, в активе Фуркада 1068 очков, что сделало
его недосягаемым для соперников. В сегодняшнем спринте в Пхенчхане (Южная
Корея) он занял третье место. На втором месте россиянин Антон Шипулин, который
набрал 708 очков.
У Антона еще есть теоретическая возможность сравняться по очкам с Мартеном, но
и тогда француз будет впереди по общему числу победу.
Отметим, что 28-летний Мартен Фуркад завоевал
большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира по биатлону в
шестой раз подряд.
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