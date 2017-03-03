Мартен Фуркад в шестой раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира

На Кубке мира по биатлону определился победитель общего зачета у мужчин. Большой хрустальный глобус получит француз Мартен Фуркад.

Как сообщает официальный сайт IBU, в активе Фуркада 1068 очков, что сделало его недосягаемым для соперников. В сегодняшнем спринте в Пхенчхане (Южная Корея) он занял третье место. На втором месте россиянин Антон Шипулин, который набрал 708 очков. У Антона еще есть теоретическая возможность сравняться по очкам с Мартеном, но и тогда француз будет впереди по общему числу победу.

Отметим, что 28-летний Мартен Фуркад завоевал большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира по биатлону в шестой раз подряд.