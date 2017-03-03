Ярослав «NS» Кузнецов: Команды из СНГ инвайта на The Kiev Major не получат – это факт

Правительство Омской области закрыло воспитательную колонию для несовершеннолетних из-за того, что подростки стали больше времени уделять онлайн-играм.

В Омске из-за онлайн-игр закрыли воспитательную колонию для несовершеннолетних Правительство Омской области закрыло воспитательную колонию для несовершеннолетних из-за того, что подростки стали больше времени уделять онлайн-играм.

Илья «Lil» Ильюк: Я устал от провокаций, мне надоело ругаться с людьми в интернете

Илья «Lil» Ильюк: Я устал от провокаций, мне надоело ругаться с людьми в интернете Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк высказался по поводу отношения сообщества к нему.

Valve выдаст 8 прямых приглашений на The Kiev Major Компания Valve представила количество прямых приглашений и распределение слотов на The Kiev Major по регионам.

Twitter объявил о партнерстве с ESL и DreamHack Социальная сеть Twitter заключила партнерское соглашение с компаниями ESL и DreamHack.