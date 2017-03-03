Ярослав «NS» Кузнецов: Команды из СНГ инвайта на The Kiev Major не получат – это факт
Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов поделился мнением о приглашениях на The Kiev Major.
OG Liquid EG DC Newbee Wings AF VG.J— Yaroslav Kuznetsov (@just_NS) 3 марта 2017 г.
Думается примерно так.
Команды из СНГ инвайта не получат - это факт.
AF скорее всего получат инвайт потому что топ-2 мажора - это доказательство силы. Неудачи в межсезонье это ерунда, парни показали что могут.— Yaroslav Kuznetsov (@just_NS) 3 марта 2017 г.
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
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