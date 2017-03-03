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Никита Крюков: Спросил президента МОК – когда отменят терапевтические исключения?

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков по возвращении из Лахти дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

– Какая была обстановка на чемпионате мира? Слышались шепотки за спиной со стороны иностранных спортсменов?
– Перед началом чемпионата мира было большое антидопинговое собрание. Туда пригласили только спортсменов. От России были я и Алексей Петухов. Было много разговоров про Россию: сочинские дела, отстраненные лыжники, всех перепроверим, никому спуску не дадим. Неприятно все это было слышать. Но шепотков в спину не слышал.

– Вы на собрании выступили?
– Выступил. Моя позиция такова: пока в спорте разрешены терапевтические исключения, борьба идет не равная, а спорт не является чистым. По моему мнению, терапевтические исключения и есть легально разрешенный допинг. Вот я у президента МОК Томаса Баха, который был на этом собрании, прямо и спросил: когда отменят терапевтические исключения?

– А он что?
– Юлил, юлил. Но я не отставал: «Господин Бах, выскажите свое мнение по поводу отмены терапевтических исключений». И он ответил, что это очень сложно сделать. 

На проходящем в финском Лахти чемпионате мира Никита Крюков и Сергей Устюгов победили в командном спринте.

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