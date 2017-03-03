Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира, победила Норвегия

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялась мужская лыжная эстафета. Второе место в ней заняла сборная России.

За российскую команду выступали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов. Они проиграли 4,6 секунды сборной Норвегии, которая завоевала золото. За норвежцев выступали Дидрик Тенсет, Никлас Дирхауг, Мартин Йонсруд Сундбю и Финн Хаген Крог. Третье место в активе сборной Швеции.

Лыжные виды спорта
Чемпионат мира
Лахти (Финляндия)
Лыжные гонки
Мужчины
Эстафета. 4х10 км

1. Норвегия (Дидрик Тенсет, Никлас Дирхауг, Мартин Йонсруд Сундбю, Финн Хаген Крог) – 1:37.20,1

2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов) – +4,6

3. Швеция (Даниэль Рикардссон, Йохан Олссон, Маркус Хельнер, Калле Халфварссон) – +2.31,8

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Почему я презираю того, кто упрекнет Устюгова и Червоткина. Колонка ЦыбаневаПочему я презираю того, кто упрекнет Устюгова и Червоткина. Колонка ЦыбаневаКак лыжня Лахти стала ареной российского подвигаЮлия Белорукова: Пятое место – не тот результат, на который мы рассчитывалиРоссийская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала пятое место сборной России в эстафете на чемпионате мира.Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на чемпионате мира, Россия – пятаяНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) завершилась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная Норвегии.Устюгов не полетит в Квебек на финал Кубка мираЧемпион мира Сергей Устюгов не выступит на заключительном этапе Кубка мира в Канаде, сообщил президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе.Олег Перевозчиков: Судя по тому, как шла гонка, можно было дисквалифицировать добрую половину лыжниковСтарший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал дисквалификацию российского лыжника Андрея Ларькова по итогам гонки на 15 км классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира.Александр Бессмертных: Конечно, хотелось медаль, следующие 15 км классикой только через четыре года будутРоссийский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал четвертое место в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным видам спорта.Нисканен выиграл гонку на 15 км на чемпионате мира в Лахти, Бессмертных – четвертыйОлимпийский чемпион Ииво Нисканен выиграл золото чемпионата мира в Лахти в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.Юлия Чепалова: Будет сделано все возможное для того, чтобы Россия не участвовала в Олимпиаде-2018Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова полагает, что России будет нелегко добиться права на участие в предстоящей зимней Олимпиаде.Фортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринтФортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринтВ первые дни чемпионата мира по лыжным видам спорта сборная России завоевала 2 золотых и 2 серебряных медали.Летающая лыжница Аввакумова из-за травмы может пропустить концовку сезонаРоссийская летающая лыжница Ирина Аввакумова перед стартом соревнований на чемпионате мира в финском Лахти почувствовала боль в колене и теперь может пропустить концовку сезона.Немецкие двоеборцы выиграли командные соревнования на чемпионате мира, Россия – десятаяНа чемпионате мира по лыжным видам спорта состоялись командные соревнования у двоеборцев. Первое место заняла сборная Германии.Германия выиграла смешанные командные соревнования в прыжках с трамплина на ЧМ, Россия – шестаяНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись смешанные командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Победу одержала сборная Германии.Маркус Крамер: Когда увидел, что Устюгов финиширует первым, я был очень удивленТренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Сергей Устюгов: Думал, что буду бороться за бронзу или сереброРоссийский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Юлия Белорукова: Хотела растянуть группу, чтобы Наташе было легче на финишеРоссийская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала серебряные медали в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Наталья Матвеева: В классике мне было тяжело, но я боролась до концаРоссийская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала серебряные медали в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Никита Крюков: Победа в Лахти – это маленький реванш за СочиРоссийский лыжник Никита Крюков после победы сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Лахти рассказал, что смотрел за спортсменами из Норвегии.Последнее слово в допинг-канители осталось за лыжным богом! Колонка ЦыбаневаПоследнее слово в допинг-канители осталось за лыжным богом! Колонка ЦыбаневаПосле того что творится в Лахти, в следующий раз наши неприятели-крючкотворы тысячу раз подумают, стоит ли Россию притеснять.Виталий Мутко: Устюгов просто красавецВице- премьер Виталий Мутко прокомментировал успех российских лыжников Сергея Устюгова и Никиты Крюкова на чемпионате мира в финском Лахти.Устюгов и Крюков выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкамРоссияне Сергей Устюгов и Никита Крюков заняли первое место в командном спринте классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам.
Главные новости
Лыжный спорт
Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира, победила Норвегия
Хоккей
«Салават Юлаев» отправил в отставку Захаркина
Биатлон
Эберхард победил в спринте на Кубке мира в Пхенчхане, Гараничев – девятый
Биатлон
Антон Шипулин: Забирать чемпионат мира у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, немножко подло
MMA
Отец Нурмагомедова: Хабиб дерется не для Макгрегора, а во славу нашего отечества
Лыжный спорт
Никита Крюков: В Лахти ехал запасным, а стал чемпионом
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Барселона»? Не хочу грубить вам, но почему я должен комментировать слухи?
Футбол
Илья Геркус: «Локомотив» – толерантный клуб
Футбол
Валерий Масалитин: Матч с «Зенитом» покажет, сумел ли Гончаренко добиться расположения игроков ЦСКА
Биатлон
Мартен Фуркад в шестой раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Алексей Червоткин
Алексей Червоткинвсе новости
Сергей Устюгов
Сергей Устюговвсе новости
Александр Бессмертных
Александр Бессмертныхвсе новости
Андрей Ларьков
Андрей Ларьковвсе новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Чемпионат мира по лыжным видам спорта