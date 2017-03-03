Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира, победила Норвегия
На чемпионате мира по лыжным
видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялась мужская лыжная эстафета. Второе место
в ней заняла сборная России.
За российскую команду выступали
Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и
Сергей Устюгов. Они проиграли 4,6 секунды сборной Норвегии, которая завоевала
золото. За норвежцев выступали Дидрик Тенсет, Никлас
Дирхауг, Мартин Йонсруд Сундбю и Финн Хаген Крог. Третье место в активе сборной
Швеции.
Лыжные виды спорта
Чемпионат мира
Лахти (Финляндия)
Лыжные гонки
Мужчины
Эстафета. 4х10 км
1. Норвегия
(Дидрик Тенсет, Никлас Дирхауг, Мартин Йонсруд Сундбю, Финн Хаген Крог) – 1:37.20,1
2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов) – +4,6
3. Швеция (Даниэль Рикардссон, Йохан Олссон, Маркус Хельнер, Калле Халфварссон) – +2.31,8