Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира, победила Норвегия

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Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на чемпионате мира, Россия – пятая На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) завершилась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная Норвегии.

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Нисканен выиграл гонку на 15 км на чемпионате мира в Лахти, Бессмертных – четвертый Олимпийский чемпион Ииво Нисканен выиграл золото чемпионата мира в Лахти в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

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Фортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринт В первые дни чемпионата мира по лыжным видам спорта сборная России завоевала 2 золотых и 2 серебряных медали.

Летающая лыжница Аввакумова из-за травмы может пропустить концовку сезона Российская летающая лыжница Ирина Аввакумова перед стартом соревнований на чемпионате мира в финском Лахти почувствовала боль в колене и теперь может пропустить концовку сезона.

Немецкие двоеборцы выиграли командные соревнования на чемпионате мира, Россия – десятая На чемпионате мира по лыжным видам спорта состоялись командные соревнования у двоеборцев. Первое место заняла сборная Германии.

Германия выиграла смешанные командные соревнования в прыжках с трамплина на ЧМ, Россия – шестая На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись смешанные командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Победу одержала сборная Германии.

Маркус Крамер: Когда увидел, что Устюгов финиширует первым, я был очень удивлен Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.

Сергей Устюгов: Думал, что буду бороться за бронзу или серебро Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.

Юлия Белорукова: Хотела растянуть группу, чтобы Наташе было легче на финише Российская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала серебряные медали в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.

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Последнее слово в допинг-канители осталось за лыжным богом! Колонка Цыбанева После того что творится в Лахти, в следующий раз наши неприятели-крючкотворы тысячу раз подумают, стоит ли Россию притеснять.

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