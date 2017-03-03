Симмондс станет экспертом на Sky Sports

Бывший технический директор команды «Уильямс» Пэт Симондс войдет в комментаторский экспертный совет на телеканале Sky Sports.

На счету британца четыре титула, выигранных с Михаэлем Шумахером и Фернандо Алонсо, а также три Кубка конструкторов за 40 лет работы в Ф-1. Симондс присоединится к чемпиону мира Деймону Хиллу, а также другим известным гонщикам Мартину Брандлу, Джонни Херберту, Полу ди Ресте, Энтони Дэвидсону.

«Меня всегда поражало прекрасное качество трансляции Sky F1. Похоже, я выбрал правильное время присоединиться к новой команде, учитывая скорый старт непредсказуемого сезона», - цитирует Симмондса Autosport.