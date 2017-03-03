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Валерий Масалитин: Матч с «Зенитом» покажет, сумел ли Гончаренко добиться расположения игроков ЦСКА

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о центральном матче 18-го тура РФПЛ.

Напомним, 4 марта столичный клуб примет на домашней арене «Зенит».

– Ждете сюрпризов от Ганчаренко?
– Не думаю, что будут сюрпризы. По работе в «Кубани» и «Уфе» видно, что команды играют от обороны, мало пропускают, поэтому и предсезонка показывает, что ЦСКА мало пропускает. Встреча покажет, как он справляется со своими обязанностями, сумел ли добиться расположения ребят, особенно ветеранов, чтобы изменить игру ЦСКА, привить свой стиль. В субботу и посмотрим.

– Может, что-то новое мы увидим и в обороне, тот же стартовый состав?
– Да в составе будут все те же люди, нового не будет. Оланаре, возможно, вообще появится только после перерыва. Может, в стартовом составе выйдет Васин.

– Кто фаворит матча?
– Все-таки чуть больше шансов у «Зенита». Они уже провели две встречи в Лиге Европы, игровой тонус у них лучше, чем у ЦСКА, – отметил Масалитин, слова которого приводит «Евро-Футбол.ру».

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Зенит»?

Матч

ЦСКА - Зенит

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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