Артем Федецкий: В России мне предлагали 1,8 миллиона евро за сезон, но для меня такое развитие карьеры недопустимо

Защитник «Дармштадта»
и сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему он отверг предложение от
одного из российских клубов. «В Москве хорошие зарплаты? Я могу сказать, сколько мне предлагали – 1,8
миллиона евро за сезон. Я уже говорил, что все мы понимаем, кто заварил эту
кашу, которая происходит в Украине. Развитие карьеры в России для меня недопустимо»,
– цитирует Федецкого Tribuna.com со ссылкой на
канал Footballhub в Youtube. В текущем сезоне 31-летний Артем Федецкий провел 13 матчей за «Дармштадт»
и сделал одну результативную передачу.
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