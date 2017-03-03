Артем Федецкий: В России мне предлагали 1,8 миллиона евро за сезон, но для меня такое развитие карьеры недопустимо

Защитник «Дармштадта» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему он отверг предложение от одного из российских клубов.



«В Москве хорошие зарплаты? Я могу сказать, сколько мне предлагали – 1,8 миллиона евро за сезон. Я уже говорил, что все мы понимаем, кто заварил эту кашу, которая происходит в Украине. Развитие карьеры в России для меня недопустимо», – цитирует Федецкого Tribuna.com со ссылкой на канал Footballhub в Youtube.



В текущем сезоне 31-летний Артем Федецкий провел 13 матчей за «Дармштадт» и сделал одну результативную передачу.

