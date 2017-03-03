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Педро де ла Роса: У Алонсо начинают сдавать нервы

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса прокомментировал результаты работы «Макларена» на первых предсезонных тестах. Он считает, что Фернандо Алонсо уже не так просто переносить неурядицы в команде.

«У Фернандо Алонсо начинают сдавать нервы. Обстановка в «Макларене» стала более нервной, а Фернандо агрессивнее управляет автомобилем, чем обычно. В первом и пятом поворотах автомобиль ведет себя нестабильно и случается блокировка.

Больше никто из гонщиков не атакует так сильно, как Фернандо», - цитирует де ла Росу Autosport.

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