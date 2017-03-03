Педро де ла Роса: У Алонсо начинают сдавать нервы
Бывший гонщик Формулы-1 Педро
де ла Роса прокомментировал результаты работы «Макларена» на первых
предсезонных тестах. Он считает, что Фернандо Алонсо уже не так просто
переносить неурядицы в команде.
«У
Фернандо Алонсо начинают сдавать нервы. Обстановка в «Макларене» стала более
нервной, а Фернандо агрессивнее управляет автомобилем, чем обычно. В первом и
пятом поворотах автомобиль ведет себя нестабильно и случается блокировка.
Больше
никто из гонщиков не атакует так сильно, как Фернандо», - цитирует де ла Росу Autosport.
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