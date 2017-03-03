Эрнесто Вальверде: «Барселона»? Не хочу грубить вам, но почему я должен комментировать слухи?

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде заявил, что информация о его возможном приходе в «Барселону» не соответствует действительности.

«Ничего не знаю об этих слухах. Более того, я не планирую покидать клуб. Конечно, это часть игры: иногда вас сватают в одну команду, а позже увольняют из другой. Я лишь думаю об «Атлетике». Это то, что действительно меня волнует. Я расслаблен, поскольку подобные вещи происходят уже не в первый раз. Не хочу грубить вам, но это всего лишь слухи, которые я не обязан комментировать», – сказал испанский специалист, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что в список возможных кандидатов на пост наставника «Барселоны» также входят Хорхе Сампаоли («Севилья») и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

Превью 26-го тура чемпионата Испании: