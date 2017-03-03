Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Штутгарт» расстанется с Гросскройцем из-за драки на студенческой вечеринке

Комментарии

Полузащитник Кевин Гросскройц покинет «Штутгарт». Руководство клуба второй бундеслиги недовольно его поведением.

Как сообщает stuttgarter-zeitung.de, Кевин принял участие в драке на студенческой вечеринке. В результате он получил травму, попал в больницу и выбыл из строя. В связи с этим руководство клуба приняло решение расторгнуть контракт с футболистом.

В текущем сезоне 28-летний Кевин Гросскройц провел 17 матчей за «Штутгарт» и забил один мяч. Он также известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию», в которой он дважды стал чемпионом Германии и один раз финалистом Лиги чемпионов. Также он стал чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пацанские разборки. Погба и Гросскройтц атакованы в заведениях городаПацанские разборки. Погба и Гросскройтц атакованы в заведениях городаСразу два известных футболиста попали этой ночью в передряги.Бывший полузащитник сборной Германии Гросскройц госпитализирован после драки в ночном клубеПолузащитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц оказался в больнице после того, как принял участие в потасовке.«Палермо» арендовал Шуньича у «Штутгарта»Защитник «Штутгарта» Тони Шуньич на правах аренды перешел в «Палермо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Шутили: может, ты бессмертный?» Чемпион России, переживший остановку сердца«Шутили: может, ты бессмертный?» Чемпион России, переживший остановку сердцаПолузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев – о кризисе в «Кубани», уходе Кучука из «Локомотива» и несостоявшемся переезде в бундеслигу.Кевин Гросскройц: Швайнштайгер находится в очень тяжелой ситуации, но «Штутгарт» был бы счастлив приобрести егоЗащитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц выразил мнение, что экс-капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер усилит его команду.Шквал, но не атак. Борзыкин – о прерванном из-за непогоды матче «Спартака»Шквал, но не атак. Борзыкин – о прерванном из-за непогоды матче «Спартака»«Спартак» впервые на летних сборах проиграл – немецкому «Штутгарту». Правда, репетиция перед стартом в Лиге Европы состоял из одного таймаДмитрий Аленичев: «Спартак» был готов продолжать игру, но арбитр отказался возобновлять встречуГлавный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что его подопечные были готовы продолжать матч со «Штутгартом», но главный арбитр встречи не поменял своего решения и игра не была продолжена. Напомним, после остановки матча, которая состоялась в начале первого тайма, красно-белые уступали со счетом 0:1.«Штутгарт» – «Спартак»: матч прерван из-за штормового ветраТоварищеский матч между московским «Спартаком» и «Штутгартом» был прерван в начале второго тайма из-за штормового ветра и тропического ливня. Об этом сообщил официальный Twitter российского клуба.Стал известен состав «Спартака» на матч со «Штутгартом»Стал известен стартовый состав «Спартака» во втором контрольном матче на сборе в Германии.«Спартак» сыграет 22 июля со «Штутгартом» перед стартом в Лиге ЕвропыКак сообщает официальный сайт московского «Спартака», красно-белые проведут заключительный товарищеский матч на сборе в Германии 22 июля.Голкипер «Штутгарта» Тытонь перешел в «Депортиво»Голкипер «Штутгарта» Пшемыслав Тытонь пополнил состав «Депортиво». Об этом сообщает официальный сайт галисийской команды.«Рома» выкупила контракт Рюдигера у «Штутгарта» за 9 миллионов евроЗащитник сборной Германии Антонио Рюдигер официально стал игроком «Ромы».Йос Лухукай возглавил «Штутгарт»Новым главным тренером «Штутгарта» стал Йос Лухукай, сообщает официальный сайт «швабов».«Штутгарт» проиграл «Вольфсбургу» и вылетел из бундеслиги, «Айнтрахт» сыграет в стыковых матчахВ чемпионате Германии состоялись матчи последнего, 38-го тура. В следующем сезоне во вторую бундеслигу перейдут «Ганновер» и «Штутгарт».Джошуа Киммих: Многие говорили мне, что переход в «Баварию» – необдуманный шаг. Но теперь они же говорят обратноеПолузащитник «Баварии» Джошуа Киммих оценил свое выступление в «Баварии», отметив, что не жалеет о переходе в мюнхенский клуб.Рюдигер может перебраться в «Ливерпуль»Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер, права на которого принадлежат «Штутгарту», попал в сферу интересов «Ливерпуля». Об этом сообщает The Sun.«Вердер» забил 6 мячей в ворота «Штутгарта»Футболисты «Вердера» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии разгромили «Штутгарт».Дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт» в бундеслиге«Штутгарт» дома крупно уступил дортмундской «Боруссии» (0:3) в 31-м туре чемпоната Германии.Хосеп Гвардиола: Мы слишком часто фолили и усложнили себе жизньГлавный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Штутгарта» в 29-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.«Бавария» обыграла «Штутгарт» и продолжает лидировать в чемпионате ГерманииМатч 29-го тура чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Баварией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Баварии».
Главные новости
Лыжный спорт
Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира, победила Норвегия
Хоккей
«Салават Юлаев» отправил в отставку Захаркина
Биатлон
Эберхард победил в спринте на Кубке мира в Пхенчхане, Гараничев – девятый
Биатлон
Антон Шипулин: Забирать чемпионат мира у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, немножко подло
MMA
Отец Нурмагомедова: Хабиб дерется не для Макгрегора, а во славу нашего отечества
Лыжный спорт
Никита Крюков: В Лахти ехал запасным, а стал чемпионом
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Барселона»? Не хочу грубить вам, но почему я должен комментировать слухи?
Футбол
Илья Геркус: «Локомотив» – толерантный клуб
Футбол
Валерий Масалитин: Матч с «Зенитом» покажет, сумел ли Гончаренко добиться расположения игроков ЦСКА
Биатлон
Мартен Фуркад в шестой раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира
все новости
Штутгарт
Штутгарткалендарьстатистика
Кевин Гросскройц
Кевин Гросскройцвсе новости