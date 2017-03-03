«Штутгарт» расстанется с Гросскройцем из-за драки на студенческой вечеринке
Полузащитник Кевин
Гросскройц покинет «Штутгарт». Руководство клуба второй бундеслиги недовольно
его поведением.
Как сообщает stuttgarter-zeitung.de,
Кевин принял участие в драке на студенческой вечеринке. В результате он получил
травму, попал в больницу и выбыл из строя. В связи с этим руководство клуба
приняло решение расторгнуть контракт с футболистом.
В текущем сезоне 28-летний
Кевин Гросскройц провел 17 матчей за «Штутгарт» и забил один мяч. Он также
известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию», в которой он дважды стал
чемпионом Германии и один раз финалистом Лиги чемпионов. Также он стал
чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически