«Штутгарт» расстанется с Гросскройцем из-за драки на студенческой вечеринке

Полузащитник Кевин Гросскройц покинет «Штутгарт». Руководство клуба второй бундеслиги недовольно его поведением.

Как сообщает stuttgarter-zeitung.de, Кевин принял участие в драке на студенческой вечеринке. В результате он получил травму, попал в больницу и выбыл из строя. В связи с этим руководство клуба приняло решение расторгнуть контракт с футболистом.

В текущем сезоне 28-летний Кевин Гросскройц провел 17 матчей за «Штутгарт» и забил один мяч. Он также известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию», в которой он дважды стал чемпионом Германии и один раз финалистом Лиги чемпионов. Также он стал чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.