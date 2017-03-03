В Омске из-за онлайн-игр закрыли воспитательную колонию для несовершеннолетних

Правительство Омской области закрыло воспитательную колонию для несовершеннолетних из-за того, что подростки стали больше времени уделять онлайн-играм.



«Эксперты связывают снижение подростковой преступности с двумя факторами. Во-первых, «виртуализация» досуга подростков, связанная с онлайн-играми, резко снизила популярность уличного времяпровождения. Во-вторых, в нашем регионе созданы условия по оперативному реагированию на случаи неблагополучия в семье. Таким образом, ребенок в меньшей степени усваивает нормы поведения, принятые в неблагополучной семье, что снижает шансы вовлечения его в преступность», — заявили в пресс-службе областного правительства.



Уровень подростковой преступности в регионе в 2016 году упал на 19 процентов по сравнению с 2015 годом.



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