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В Омске из-за онлайн-игр закрыли воспитательную колонию для несовершеннолетних

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Правительство Омской области закрыло воспитательную колонию для несовершеннолетних из-за того, что подростки стали больше времени уделять онлайн-играм.

«Эксперты связывают снижение подростковой преступности с двумя факторами. Во-первых, «виртуализация» досуга подростков, связанная с онлайн-играми, резко снизила популярность уличного времяпровождения. Во-вторых, в нашем регионе созданы условия по оперативному реагированию на случаи неблагополучия в семье. Таким образом, ребенок в меньшей степени усваивает нормы поведения, принятые в неблагополучной семье, что снижает шансы вовлечения его в преступность», — заявили в пресс-службе областного правительства.

Уровень подростковой преступности в регионе в 2016 году упал на 19 процентов по сравнению с 2015 годом.

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