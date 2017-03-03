Никита Крюков: В Лахти ехал запасным, а стал чемпионом

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков по возвращении из Лахти дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

– Перед спринтом в Лахти Сергей Устюгов заявил: «Я не верю, что Крюков набрал форму. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе?». Вас это не обидело?

– Я не обращаю внимания на подобные вещи. Концентрируюсь только на своем выступлении. Сергей Устюгов – настоящий герой этого чемпионата.

– А это тренер дистанционщиков Олег Перевозчиков уже после вашей победы: «Я лично могу с полной уверенностью сказать, что были времена, когда Никита Крюков выглядел намного лучше».

– Полностью с ним согласен, я и сам это знаю. Сезон тяжело для меня сложился. Я ехал в Лахти запасным на спринт-эстафету.

– Как же вас в таком случае поставили?

– Спасибо Елене Валерьевне (Вяльбе, главный тренер сборной и президент федерации. – Прим. ред.), поверила в меня. Никто за меня не хлопотал. И рад, что не подвел ее.

На проходящем в финском Лахти чемпионате мира Никита Крюков и Сергей Устюгов победили в командном спринте.