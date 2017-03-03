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«Оренбург» обыграл «Арсенал» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 18-го тура молодежного первенства России между «Оренбургом» и «Арсеналом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Оренбурга».

В составе победителей отличились Денис Макаров и Алексей Померко. У «Арсенала» гол в активе Романа Изотова.

«Оренбург» набрал 17 очков и занимает 13-е место. У «Арсенала» 14 очков и 14 место.

Молодежное первенство России

18-й тур

Матч

Оренбург (мол) - Арсенал (мол) - 2:1 (0:0)

Голы

Макаров 57 (1:0). Изотов 68 (1:1). Померко 78 (2:1).

Состав

Оренбург (мол): Руденко, Жунич, Кайков, Криворучко, Митренко, Арсеньев (Померко, 60), Макаров (Прилепин, 89), Иванов С., Рудаков, Хайбуллин, Грибанов (Рыбкин, 72)

Арсенал (мол): Березин, Рукас, Осипов, Меркотан (Норматов, 30), Борисов, Буранов (Ивакин, 46), Мингазов, Аджоев, Голуб, Изотов, Лобзин (Максумов, 46)

Предупреждения:

Грибанов, 43; Макаров, 67 - Рукас, 75

Судья:

Дмитрий Кисель (Россия)

Место и дата

03 марта 15:00, , Онлайн-трансляция

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