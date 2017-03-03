«Оренбург» обыграл «Арсенал» в матче молодежных команд

«Зенит»-м в матче 18-го тура молодежного первенства сыграл вничью со сверстниками из ЦСКА со счетом 1:1.

Молодежные команды «Зенита» и ЦСКА сыграли вничью «Зенит»-м в матче 18-го тура молодежного первенства сыграл вничью со сверстниками из ЦСКА со счетом 1:1.

Молодежное первенство. 18-й тур. ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью и другие матчи

Молодежное первенство. 18-й тур. ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью и другие матчи Результаты матчей 18-го тура молодежного первенства России.

«Томь» и «Ростов» сыграли вничью в молодежном первенстве Матч 18-го тура молодежного первенства России между «Томью» и «Ростовом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Сергей Кирьяков: К нам пришли игроки с опытом игры в Лиги чемпионов и Лиги Европы

Сергей Кирьяков: К нам пришли игроки с опытом игры в Лиги чемпионов и Лиги Европы Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков - о трансферах.

Сергей Кирьяков: К нам пришли игроки с опытом игры в Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Сергей Кирьяков: К нам пришли игроки с опытом игры в Лиги Чемпионов и Лиги Европы Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков - о трансыерах.

Гурам Аджоев: Мы с бюджетом в ноль рублей смогли усилиться! Это стоит уважать

Гурам Аджоев: Мы с бюджетом в ноль рублей смогли усилиться! Это стоит уважать Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев – о трансферной работе клуба.

Кирилл Комбаров: Чувствую себя на 22! Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров - о 30-летии.

Как сообщает официальный сайт тульского «Арсенала», сегодня клуб подписал соглашение с компанией НПО «Сплав», которая стала официальным спонсором российского клуба.

Производитель реактивных систем залпового огня стал спонсором тульского «Арсенала» Как сообщает официальный сайт тульского «Арсенала», сегодня клуб подписал соглашение с компанией НПО «Сплав», которая стала официальным спонсором российского клуба.

Соглашение между тульским клубом и НПО «Сплав» рассчитано до конца сезона 2016/2017.

Генеральным спонсором тульского «Арсенала» стало НПО «Сплав» Соглашение между тульским клубом и НПО «Сплав» рассчитано до конца сезона 2016/2017.

«Зенит»-м обыграл сверстников из «Арсенала» в перенесенном матче 20-го тура молодежного первенства со счетом 2:1.

«Зенит»-м обыграл «Арсенал»-м, победный гол забил Лесовой «Зенит»-м обыграл сверстников из «Арсенала» в перенесенном матче 20-го тура молодежного первенства со счетом 2:1.