«Оренбург» обыграл «Арсенал» в матче молодежных команд
Матч 18-го тура молодежного
первенства России между «Оренбургом» и «Арсеналом» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Оренбурга».
В составе победителей
отличились Денис Макаров и Алексей Померко. У «Арсенала» гол в активе Романа
Изотова.
«Оренбург» набрал 17 очков
и занимает 13-е место. У «Арсенала» 14 очков и 14 место.
Молодежное первенство
России
18-й тур
Матч
Оренбург (мол) - Арсенал (мол) - 2:1 (0:0)
Голы
Макаров 57 (1:0). Изотов 68 (1:1). Померко 78 (2:1).
Состав
Оренбург (мол): Руденко, Жунич, Кайков, Криворучко, Митренко, Арсеньев (Померко, 60), Макаров (Прилепин, 89), Иванов С., Рудаков, Хайбуллин, Грибанов (Рыбкин, 72)
Арсенал (мол): Березин, Рукас, Осипов, Меркотан (Норматов, 30), Борисов, Буранов (Ивакин, 46), Мингазов, Аджоев, Голуб, Изотов, Лобзин (Максумов, 46)
Предупреждения:
Грибанов, 43; Макаров, 67 - Рукас, 75
Судья:
Дмитрий Кисель (Россия)
Место и дата
03 марта 15:00, , Онлайн-трансляция