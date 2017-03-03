Руслан Камболов: Со «Спартаком» зарубились как в чемпионате. Это придало уверенности

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов – о своих целях.

– Победа на сборах в контрольном матче над основным составом «Спартака» (4:2) придала уверенности?

– Да. Там, кстати, тоже поле было вязкое, после дождей. Но игра получилась хорошей. Понятно, на сборах результат непоказателен, но все равно. Как ни крути, а такие игры добавляют уверенности. Видно было, что и «Спартак» играл серьезно. Матч как в чемпионате получился.

– Каким должен получиться весенний отрезок сезона, чтобы вы посчитали его удачным?

– Нужно хорошо выступить с клубом. Думаю, вполне реально зацепиться за еврокубки. Отставание – небольшое. Если выдадим удачную серию, можем догнать.

– А сборная?

– Если стану хорошо играть, будет результат, думаю, и до сборной недалеко. Конечно, стремлюсь в нее попасть, поучаствовать в Кубке Конфедераций, чемпионате мира. И не просто попасть, а играть.

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