Отец Нурмагомедова: Хабиб дерется не для Макгрегора, а во славу нашего отечества

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего сына с американцем Тони Фергюсоном.

Напомним, поединок состоится 5 марта в рамках турнира UFC 209. Спортсмены поспорят за звание временного чемпиона организации, а победитель это боя станет основным претендентом на встречу с Конором Макгрегором, которому и принадлежит титул, однако, ирландец не будет выступать до мая этого года по семейным обстоятельствам.

– Какой момент в грядущем поединке может стать ключевым?

– Думаю, решающим станет второй раунд, точнее, отрезок с седьмой по девятую минуту боя. Также Хабибу необходимо выиграть первый раунд, а затем пойти в обмен ударами. Нужно немного рискнуть. При равном обмене Фергюсон должен упасть.

– Как думаете, победа над американцем откроет для Хабиба путь к чемпионскому бою с Конором Макгрегором?

– Даже если этот путь не откроется, трагедии не произойдет. Мы деремся не для Макгрегора, а во славу нашего отечества. Абсолютно никаких проблем, мы просто перейдем в другую весовую категорию. Хабиб может драться в более тяжелом весе. У него есть для этого время, – сказал Абдулманап Нурмагомедов.