Антон Шипулин: Забирать чемпионат мира у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, немножко подло
Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал
решение лишить Тюмень права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года.
«Надеялся до конца на лучший исход, и хотелось бы, чтобы
осталась надежда. Губернатор области сделал все возможное, чтобы чемпионат мира
состоялся в Тюмени, и болельщики ни в чем не виноваты. Забирать чемпионат мира
прежде всего у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, немножко подло»,
- приводит слова Шипулина «Р-Спорт».
Ранее Международный союз биатлонистов объявил о том, что Тюмень теперь
уже официально лишена права проведения чемпионата мира 2021 года. В нынешнем
сезоне Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени после
публикации второй части доклада Ричарда Макларена. В следующем сезоне этап
Кубка мира в Тюмени запланирован на 19-25 марта.