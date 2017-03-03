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Антон Шипулин: Забирать чемпионат мира у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, немножко подло

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение лишить Тюмень права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года.

«Надеялся до конца на лучший исход, и хотелось бы, чтобы осталась надежда. Губернатор области сделал все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Тюмени, и болельщики ни в чем не виноваты. Забирать чемпионат мира прежде всего у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, немножко подло», - приводит слова Шипулина «Р-Спорт».

Ранее Международный союз биатлонистов объявил о том, что Тюмень теперь уже официально лишена права проведения чемпионата мира 2021 года. В нынешнем сезоне Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени после публикации второй части доклада Ричарда Макларена. В следующем сезоне этап Кубка мира в Тюмени запланирован на 19-25 марта.

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