Луис Энрике: Возможно, теперь моя жена согласится оформить британскую визу

Антонио Конте: Мне было нелегко перейти в «Челси», но я хочу остаться здесь на долгие годы

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заверил, что не собирается покидать лондонский клуб, а также рассказал о своем состоянии перед стартом текущего сезона.