Луис Энрике: Возможно, теперь моя жена согласится оформить британскую визу
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, который покинет каталонский клуб по окончании сезона, не исключил своего переезда в английскую Премьер-лигу
«Не знаю, что ждет меня впереди, однако ясно одно: моя жена не будет чувствовать себя счастливой, если меня не будет дома в течении двух-трех лет. Возможно, теперь она согласится оформить британскую визу», – сказал специалист, слова которого приводит Goal.
Превью 26-го тура чемпионата Испании:
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