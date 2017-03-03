Юрий Шопин: Я допустил глупую ошибку

Биатлонист сборной России Юрий Шопин прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Напомним, что он занял 52-е место.

«На гонках самочувствие даже лучше, чем на тренировках. Удается больше привыкнуть к световому дню, в это время чувствуешь себя лучше, чем днем.

Все в одинаковых условиях, жаловаться на трассу не стоит. Надо быть готовым ко всему. Я оказался не готов к своему дурацкому падению. К этому очень трудно подготовиться, очень много времени потерял на последнем спуске. Упал, потерял скорость на выкате, много времени потерял перед финишем.

Сложных мест на трассе нет, надо быть внимательнее самому, не расслабляться. Допустил глупую ошибку. Стоило немного повременить с выстрелами на стройке, но однонаправленного ветра не было, получился порыв», – цитирует Шопина официальный сайт СБО со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

Напомним, выиграл гонку австриец Джулиан Эберхард.