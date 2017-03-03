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Антонио Конте: Мне было нелегко перейти в «Челси», но я хочу остаться здесь на долгие годы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заверил, что не собирается покидать лондонский клуб, а также рассказал о своем состоянии перед стартом текущего сезона.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист согласился возглавить миланский «Интер» и уже провел соответствующие переговоры с представителями Серии А.

«Да, надеюсь, что смогу работать здесь долгие годы. Обычно, когда начинаешь проект с новой командой, хочешь остаться на много лет и построить нечто важное для клуба. И конечно, чтобы что-то построить, нужно работать много лет, чтобы была возможность расти вместе со своими игроками и стремиться к победам, поскольку, когда являешься тренером топ-клуба, ты обязан добиваться побед, а также демонстрировать привлекательный футбол. 

Мне было нелегко перейти в клуб после неудачного сезона. Но я доволен игроками, поскольку они продемонстрировали мне стремление к борьбе и к возвращению на лидирующие позиции. Самое важное – это успех клуба, игроков и тренера. Я переехал сюда без сомнений, чтобы состязаться в этом чемпионате с другими отличными тренерами», – сказал итальянский специалист, слова которого приводит Standard Sport.

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